Сегодня в Хмельницкой области, в городе Шепетовка, задержали 25 человек, которые пытались захватить аграрную компанию.

Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается на сайте МВД.

– Опять рейдеры сельскохозяйственного предприятия. Сварог, что в Шепетовке Хмельницкой области. Приехали 25 умников на “гастроли” за 60 долларов в день, захватили предприятие. Все сразу задержаны полицией и ближайшие дни проведут в тюрьме, – заявил Аваков.

По словам министра внутренних дел, в ближайшее время будет задержан и заказчик.

Глава Нацполиции Андрей Князев, в свою очередь, опубликовал фотографии с места задержания, заявив о 30 злоумышленниках.

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Рейдерский захват аграрной компании: полиция задержала 25 человек / 5 фотографий

Напомним, сегодня в центре немецкого Кельна злоумышленники захватили заложников в районе главного вокзала.