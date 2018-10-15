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Рейдерський захват аграрної компанії: поліція затримала 25 осіб

Сьогодні на Хмельниччині, у місті Шепетівка, затримали 25 осіб, які намагалися захопити аграрну компанію.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляється на сайті МВС.

– Знову рейдери сільськогосподарського підприємства. Сварог, що у Шепетівці Хмельницької області. Приїхали 25 розумників на “гастролі” за 60 доларів на день, захопили підприємство. Всі відразу затримані поліцією і найближчі дні проведуть у в’язниці, – заявив Аваков.

За словами міністра внутрішніх справ, найближчим часом буде затриманий і замовник.

Глава Нацполіціі Андрій Князев, у свою чергу, опублікував фотографії з місця затримання, заявивши про 30 зловмисників.

Читайте: Поліція затримала близько 100 осіб в Києво-Печерській Лаврі

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Рейдерський захват аграрної компанії: поліція затримала 25 осіб / 5 фотографий

Нагадаємо, сьогодні в центрі німецького Кельна зловмисники захопили заручників в районі головного вокзалу.

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