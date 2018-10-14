В полицию доставили около 100 молодых людей, которые находились у Лавры организованными группами.

Киевская полиция доставила в Печерское районное управление около 100 молодых людей, которые организованными группами находились возле Киево-Печерской Лавры, сообщил источник в правоохранительных органах.

– Около 100 человек доставлены в райуправление для установления их анкетных данных, -сказал собеседник, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, полиция намерена установить цель пребывания этих людей возле Лавры.

– У полиции достаточно сил и средств для обеспечения правопорядка, в том числе, возле культовых сооружений, чтобы не нуждаться в помощи каких-то людей, – добавил собеседник агентства.

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О принадлежности доставленных в полицию людей к каким-либо организациям или участии в каких-либо акциях не сообщается.

Напомним, во время марша националистов в Киеве произошли столкновения между активистами и полицейскими.

Фото: rbc.ua