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ДТП с автобусом в Польше: пострадали украинцы

В Польше легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом.

ДТП

В Польше в селе Новая Кишева Хрусты произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Passat с микроавтобусом, в результате чего пострадали 8 человек. Среди них есть граждане Украины, сообщает Польское радио.

По информации полиции, ДТП произошло в результате маневра опережения.

– 22-летний водитель Passat, житель Косцерского уезда Поморского воеводства, опережая другое транспортное средство, вероятно, не убедился в безопасности выполнения этого маневра и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом, – говорится в сообщении.

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Кроме водителя микроавтобуса травмы получили пассажиры – граждане Украины и Пакистана, которые приехали в Польшу на заработки. Пострадавших госпитализировали.

К слову, в Турции произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли 7 человек.

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