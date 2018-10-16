В Белграде в районе Вождовац взорвался легковой автомобиль Volkswagen Golf IV, в котором ехал отец известной сербской телеведущей Марижаны Мичич.

Об этом сообщает местное издание Vecernje novosti.

Как отмечается, взрыв прогремел около 13.30, после этого автомобиль загорелся.

По данным издания, в автомобиль могло быть заложено взрывное устройство, которое, вероятно, активировали с помощью пульта дистанционного управления.

В результате взрыва пострадал 63-летний Небойша Мичич, который получил травму руки, а также повреждение барабанных перепонок. Сейчас мужчину госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

В свою очередь телеведущая отрицает, что автомобиль принадлежал ей.

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