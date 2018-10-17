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В Турции перевернулся автобус: 7 погибших, десятки травмированных

В Турции произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли 7 человек.

ДТП

В Турции на шоссе Кахраманмараш-Кайсери перевернулся автобус, в результате чего 7 человек погибли, еще 24 травмированы, сообщает Haber Turk.

На месте происшествия работают спасатели и медики. Раненых каретами скорой помощи доставили в больницу Кахраманмараш.

Причины ДТП выясняются.

Читайте: В Киеве маршрутка врезалась в троллейбус. Пострадала девушка

К слову, в Белграде в районе Вождовац взорвался легковой автомобиль Volkswagen Golf IV, в котором ехал отец известной сербской телеведущей Марижаны Мичич.

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