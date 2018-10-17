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ДТП з автобусом у Польщі: постраждали українці

У Польщі легковий автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом.

ДТП

У Польщі в селі Нова Кишева Хрусти сталося лобове зіткнення автомобіля Volkswagen Passat з мікроавтобусом, у результаті чого постраждали 8 осіб. Серед них є громадяни України, повідомляє Польське радіо.

За інформацією поліції, ДТП сталося у  результаті маневру випередження.

– 22-річний водій Passat, житель Косцерського повіту Поморського воєводства, випереджаючи інший транспортний засіб, ймовірно, не переконався у безпеці виконання цього маневру та скоїв лобове зіткнення з мікроавтобусом, – йдеться у повідомленні.

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Крім водія мікроавтобуса травми отримали пасажири – громадяни України і Пакистану, які приїхали до Польщі на заробітки. Постраждалих госпіталізували.

До слова, у Туреччині сталася ДТП за участю автобуса, у результаті якої загинули 7 осіб.

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