Студент колледжа в Керчи, где произошел взрыв, рассказал,что парень начал расстреливать всех из ружья.

Об этом сообщает Комсомольская правда.

– Я, если честно, ночью почти не спал, поэтому в конце пары уснул, это меня и спасло. Я проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит. Через 10 минут приехали полицейские с автоматами. Что произошло со стрелком, я не знаю. Когда силовики стали эвакуировать студентов и учителей, я тоже вышел. В том коридоре, где прогремел взрыв, выбило окна. На полу валялись тела убитых. Все стены были обугленными, – рассказал студент Семен Гаврилов.

О случившемся рассказала и ученица керченского политеха, передает Mash:

– Вика, у нас взорвали политех. Понимаешь, расстреляли! Слышала, полиция едет? Она едет к нам! У меня ужасная истерика! Я не могу дышать! – рассказала о пережитом она по телефону.

Дальше она добавила:

– Мы бежали, а дети просто лежали. Мою подругу убили у меня на глазах. Я видела, как она упала и больше не шевелилась. Я видела, как пацаны просто падали и кровь разлеталась. Все перед глазами! Меня всю трясет!

Студент керченского политеха, который помогал эвакуировать раненых, говорит о моменте теракта. Один из его сокурсников видел нападавшего.

– Он шел по коридору, увидел человека с автоматом и побежал от него. Тот выстрелил в другого парня, а потом хотел и в моего друга, но патроны закончились. Друг смог убежать, вышел на задний двор и тогда в колледже прогремел взрыв. Очень много раненных, мы всех эвакуировали через окно, люди в панике.

Директор техникума в Керчи Ольга Гребенникова рассказала о теракте в учреждении:

– Полно трупов. Настоящий теракт. Ворвались ровно через пять или десять минут после моего отъезда. Взорвали холл, вылетели все окна, взорвали все. Бегали с автоматами по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти. Всех наших… Настоящий теракт … Как в Беслане. Дети погибли, сотрудники погибли, – передает ее слова Kerch.net.

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Напомним, что в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. В результате взрыва 13 человек погибло и 50 пострадало.

ФОТО: Kerch.FM