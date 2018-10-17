В политехническом колледже в Керчи взорвали неустановленное взрывное устройство, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) РФ.

По данным ведомства, в результате взрыва в Керчи 10 человек погибло и 50 пострадало.

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Раненых доставили в больницы. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

– Трупов полно, трупов детей полно – настоящий теракт. Ворвались через пять минут после моего отъезда… ворвались с какими-то взрывными пакетами, потом с автоматами.

Не знаю, с чем, по второму этажу открывали все кабинеты, убивали всех, кого могли найти, кто попадался на глазах, – рассказывает директор колледжа Ольга Гребенникова.