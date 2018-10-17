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Ми бігли, а кров розліталася і діти падали! Очевидці про теракт у Керчі (18+)

Студент коледжу у Керчі, де стався вибух, розповів, що хлопець почав розстрілювати всіх з рушниці.

Про це повідомляє Комсомольская правда.

– Я, якщо чесно, вночі майже не спав, тому наприкінці пари заснув, це мене і врятувало. Я прокинувся від гуркоту. Виглянув з кабінету, а там ходить хлопець з рушницею і розстрілює всіх. Тоді я закрився у надії, що він мене не почує. Через 10 хвилин приїхали поліцейські з автоматами. Що сталося зі стрільцем, я не знаю. Коли силовики стали евакуювати студентів і вчителів, я теж вийшов. У тому коридорі, де прогримів вибух, вибило вікна. На підлозі валялися тіла убитих. Всі стіни були обвугленими, – розповів студент Семен Гаврилов.

Про те, що трапилося розповіла і учениця керченського політеху, передає Mash:

– Віка, у нас підірвали політех. Розумієш, розстріляли! Чула, поліція їде? Вона їде до нас! У мене жахлива істерика! Я не можу дихати! – розповіла про пережите вона по телефону.

Далі дівчина додала:

– Ми бігли, а діти просто лежали. Мою подругу вбили у мене на очах. Я бачила, як вона впала і більше не ворушилася. Я бачила, як пацани просто падали і кров розліталася. Все перед очима! Мене всю трясе!

Студент керченського політеху, який допомагав евакуювати поранених, говорить про момент теракту. Один з його однокурсників бачив нападника.

– Він ішов коридором, побачив чоловіка з автоматом і побіг від нього. Той вистрілив в іншого хлопця, а потім хотів і у мого друга, але патрони закінчилися. Друг зміг втекти, вийшов на задній двір і тоді у коледжі прогримів вибух. Дуже багато поранених, ми всіх евакуювали через вікно, люди у паніці.

Директор технікуму у Керчі Ольга Гребеннікова розповіла про теракт у закладі:

– Повно трупів. Справжній теракт. Увірвалися рівно через п’ять або десять хвилин після мого від’їзду. Підірвали хол, повилітали всі вікна, підірвали все. Бігали з автоматами по другому поверху, відкривали кабінети і вбивали всіх, кого могли знайти. Тут всі наші… Справжній теракт… Як у Беслані. Діти загинули, співробітники загинули, –  передає її слова Kerch.net.

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Нагадаємо, що у політехнічному коледжі у Керчі стався вибух. У результаті вибуху 13 осіб загинуло та 50 постраждало.

ФОТО: Kerch.FM

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