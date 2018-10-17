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Повно трупів. У коледжі Керчі підірвали бомбу

Причиною вибуху в коледжі в Керчі (Крим) став невстановлений вибуховий пристрій.

У політехнічному коледжі в Керчі підірвали невстановлений вибуховий пристрій, повідомили в Національному антитерористичному комітеті (НАК) РФ.

За даними відомства, в результаті вибуху в Керчі 10 осіб загинуло та 50 постраждало.

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Поранених доставили в лікарні. Їм надається необхідна медична та психологічна допомога.

– Трупів повно, трупів дітей повно – справжній теракт. Увірвалися через п’ять хвилин після мого від’їзду… увірвалися з якимись вибуховими пакетами, потім з автоматами.

Не знаю, з чим, по другому поверху відкривали всі кабінети, вбивали всіх, кого могли знайти, хто попадався на очі, – розповідає директор коледжу Ольга Гребеннікова.

До слова, очевидці події стверджують, що перед вибухом у коледжі Керчі було чутно стрілянину.

Фото: Kerch.FM

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