В оккупированной Керчи следователи начали восстанавливать картину теракта в колледже.

В Керчи продолжается осмотр места теракта и допрос пострадавших и свидетелей, сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, предварительно установлено, что около 12.20, когда началась большая перемена, 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков зашел в столовую, оставил там сумку, а затем вышел.

Он рассказал, что в сумке находилось самодельное взрывное устройство. Отойдя от дверей на некоторое расстояние, Росляков достал из свертка (возможно, тубуса для чертежей) ружье, привел в действие бомбу, а затем открыл огонь по людям.

Затем – пользуясь паникой, он поднялся на второй этаж, где прицельно застрелил завуча и одного из педагогов, разыскав их в рабочих кабинетах.

По показаниям очевидцев, во время стрельбы для усиления паники Росляков использовал несколько петард или самодельных пиротехнических устройств. Но эту информацию должны подтвердить эксперты.

Произведя около 20 выстрелов, он покончил с собой в помещении библиотеки. Около тела обнаружено ружье, документы на него, а также несколько патронташей.

Известно также, что Росляков учился на хорошо и отлично, но особых товарищеских отношений ни с кем не поддерживал. Мотивы его действий пока неизвестны. Большинство однокурсников ничего подобного от него не ожидали.

В квартире Рослякова продолжается обыск, следователи изымают компьютеры и инструменты.

– В настоящее время данных о том, что произошедшее – заранее спланированный теракт, за которым стоят какие-либо террористические или экстремистские организации, у следствия нет, – уточнил собеседник.

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Фото: Kerch.FM