В окупованій Керчі слідчі почали відновлювати картину теракту в коледжі.

У Керчі триває огляд місця теракту і допит потерпілих і свідків, повідомляє Лента.ру з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За його словами, попередньо встановлено, що близько 12.20, коли почалася велика перерва, 18-річний студент четвертого курсу Владислав Росляков зайшов до їдальні, залишив там сумку, а потім вийшов.

Він розповів, що у сумці знаходився саморобний вибуховий пристрій. Відійшовши від дверей на деяку відстань, Росляков дістав зі згортка (можливо, тубуса для креслень) рушницю, привів у дію бомбу, а потім відкрив вогонь по людям.

Потім – користуючись панікою, він піднявся на другий поверх, де прицільно застрелив завуча і одного з педагогів, розшукавши їх у робочих кабінетах.

За свідченнями очевидців, під час стрілянини для посилення паніки Росляков використовував кілька петард або саморобних піротехнічних пристроїв. Але цю інформацію повинні підтвердити експерти.

Здійснивши близько 20 пострілів, він наклав на себе руки в приміщенні бібліотеки. Біля тіла виявлено рушницю, документи на неї, а також кілька патронташів.

Відомо також, що Росляков навчався на добре і відмінно, але особливих товариських стосунків ні з ким не підтримував. Мотиви його дій поки невідомі. Більшість однокурсників нічого подібного від нього не очікували.

У квартирі Рослякова триває обшук, слідчі вилучають комп’ютери і інструменти.

– На даний час даних про те, що ця подія – заздалегідь спланований теракт, за яким стоять якісь терористичні або екстремістські організації, у слідства немає, – уточнив співрозмовник.

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Фото: Kerch.FM