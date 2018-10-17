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У Туреччині перекинувся автобус: 7 загиблих, десятки травмованих

У Туреччині сталася ДТП за участю автобуса, в результаті якої загинули 7 осіб.

ДТП

У Туреччині на шосе Кахраманмараш-Кайсері перекинувся автобус, у результаті чого 7 осіб загинули, ще 24 травмовано, повідомляє Haber Turk.

На місці події працюють рятувальники і медики. Поранених каретами швидкої допомоги доставили до лікарні Кахраманмараш.

Причини ДТП з’ясовуються.

Читайте: У Києві маршрутка врізалася в тролейбус. Постраждала дівчина

До слова, у Белграді в районі Вождовац вибухнув легковий автомобіль Volkswagen Golf IV, в якому їхав батько відомої сербської телеведучої Маріжани Мічич.

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