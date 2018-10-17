Предполагаемый террорист, совершивший взрыв в политехническом колледже в Керчи (Крым), найден застреленным в здании учебного заведения.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

– Предполагаемого террориста нашли застреленным на втором этаже политеха, – говорится в сообщении.

Установлена личность подозреваемого. Его имя Вадислав Росляков 2000 года рождения. Он был зачислен в политехнический в 2015 году. 8 сентября Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрел к нему 150 патронов.

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Напомним, утром в Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. 13 человек погибли, около 50 пострадали. Большинство погибших и пострадавших – подростки.

Очевидцы говорят, прогремело несколько взрывов с интервалом в несколько минут. Кроме того, в колледже было слышно стрельбу.

В Керчи закрыли все учебные заведения и детсады. В Крыму объявлен трехдневный траур.

Фото: 112.