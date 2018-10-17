Ймовірний терорист, який здійснив вибух в політехнічному коледжі у Керчі (Крим), знайдений застреленим у будівлі навчального закладу.

Оновлено 16.34: – Потенційний вбивця застрелився, наклав на себе руки. Це студент 4-го курсу цього ж навчального закладу. Тіло вбивці виявлено в бібліотеці на другому поверсі, – сказав “глава” Криму Сергій Аксьонов в ефірі телеканалу Росія 24, передає krymr.com.

– Ймовірного терориста знайшли застреленим на другому поверсі політеху, – повідомляє Telegram-канал 112.

Встановлено особу підозрюваного. Його ім’я Владислав Росляков 2000 року народження. Він був зарахований до політехнічного у 2015 році. 8 вересня Росляков отримав дозвіл на рушницю 12 калібру, а кілька днів тому він придбав до нього 150 патронів.

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Нагадаємо, вранці у Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. 13 людей загинули, близько 50 постраждали. Більшість загиблих і постраждалих – підлітки.

Очевидці кажуть, прогриміло кілька вибухів з інтервалом в кілька хвилин. Крім того, в коледжі було чутно стрілянину.

У Керчі закрили всі навчальні заклади та дитсадки. У Криму оголошено триденний траур.

Фото: 112.