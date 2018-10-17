Вибух у коледжі Керчі міг організувати 22-річний студент 4-го курсу Владислав Росляков.
Вибух у Керчі в коледжі, за офіційними даними, забрав життя 13 людей, близько 50 постраждали.
Більшість загиблих і постраждалих – підлітки. Особа нападника вже встановлена.
Під опис нападника підпадає Росляков Владислав Ігорович, пише 112.
За інформацією, хлопця зарахували до коледжу в 2015 році.
8 вересня Росляков отримав дозвіл на рушницю 12 калібру, а кілька днів тому він придбав до неї 150 патронів.
За даними ЗМІ, тіло хлопця знайшли на другому поверсі коледжу – він застрелився.
Нагадаємо, через вибух у Керчі закрили всі навчальні заклади та дитсадки. У Криму оголошено триденну жалобу.
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