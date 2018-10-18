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Мать Рослякова ходила в секту и запрещала сыну развлекаться

Мама Владислава Рослякова, который застрелил в Керчи 21 человека, была активисткой секты Свидетели Иеговы и с детства запрещала ему развлекаться – потому что грешно.

Владислав Росляков

В школе Росляков, как сообщает Telegram-канал Mash, не ходил на кружки и не принимал участия в праздниках.

Его классный руководитель Марина Маслова рассказала, что парню нельзя было даже в кино.

Однако Влад иногда нарушал мамины запреты, за это получал нагоняй.

– Много времени проводил в школе – тихий, улыбчивый парень. Сначала – замкнутый волчонок, к старшим классам – уже обычный общительный пацан, – говорится в сообщении.

Отмечается, что учился Росляков на тройки, в 9 классе постоянно ходил в библиотеку, потому что там был компьютер, который мама отказывалась купить.

– Парень зарегистрировался в соцсети ВКонтакте, увлекся панком, навешал на себя браслеты, что маме не понравилось. В итоге она пришла к классной руководительнице и спросила, что ей делать с сыном. Та посоветовала купить компьютер. Мать купила, но проблем он не решил, – пишет канал.

Читайте: Последние метры перед терактом в Керчи – маршрут Владислава Рослякова

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи (Крым) произошел взрыв. Число жертв теракта возросло до 21 человека. В больницах находятся 44 человека.

 

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