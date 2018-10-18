Мама Владислава Рослякова, який застрелив у Керчі 21 особу, була активісткою секти Свідки Єгови і з дитинства забороняла йому розважатися – бо гріх.

У школі Росляков, як повідомляє Telegram-канал Mash, не ходив на гуртки і не брав участі у святах.

Його класний керівник Марина Маслова розповіла, що хлопцю не можна було навіть у кіно.

Однак Влад інколи порушував мамині заборони, за це отримував наганяй.

– Багато часу проводив у школі – тихий, усміхнений хлопець. Спочатку – замкнуте вовченя, у старших класах – вже звичайний товариський пацан, – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що навчався Росляков на трійки, у 9 класі постійно ходив до бібліотеки, тому що там був комп’ютер, який мама відмовлялася купити.

– Хлопець зареєструвався в соцмережі ВКонтакте, захопився панком, навішав на себе браслети, що мамі не сподобалося. У підсумку вона прийшла до класного керівника і запитала, що їй робити з сином. Та порадила купити комп’ютер. Мати купила, але проблем він не вирішив, – пише канал.

Читайте: Останні метри перед терактом у Керчі – маршрут Владислава Рослякова