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Наводнение в Испании: затоплены дома, перекрыты автомагистрали, погиб спасатель

В Малаге (юг Испании) произошло наводнение.  Во время непогоды погиб пожарный.

Об этом пишет Associated Press.

Пожарный пропал, когда его грузовик перевернулся на затопленной дороге в южном регионе Андалусии. Двое других пожарных, работавших вместе с ним, спаслись, однако мужчину смыли потоки воды. Его тело нашли через несколько часов в семи километрах от того места, где он исчез.

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Бурные потоки воды затопили дома, улицы и мосты в южной провинции Малаге.

Один железнодорожный мост поврежден.

По меньшей мере шесть автомагистралей закрыли из-за непогоды, власти приостановили движение в этом районе.

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Наводнение в Испании: затоплены дома, перекрыты автомагистрали, погиб спасатель / 6 фотографий

Напомним, в ночь на понедельник, 22 октября, на Рим (Италия) обрушилась мощная буря с сильным ливнем и градом. В результате этого в городе пришлось закрыть 4 станции метро, а водители бросали свои авто прямо посреди дороги.

Фото: WECTnews.

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