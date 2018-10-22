У Малазі (південь Іспанії) сталася повінь. Під час негоди загинув пожежник.
Про це пише Associated Press.
Пожежник зник, коли його вантажівка перекинулася на затопленій дорозі в Південному регіоні Андалусії. Двоє інших пожежників, які працювали разом з ним, врятувалися, проте чоловіка змили потоки води. Його тіло знайшли через кілька годин в семи кілометрах від того місця, де він зник.
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Бурхливі потоки води затопили будинки, вулиці і мости в південній провінції Малазі.
Один залізничний міст пошкоджений.
Щонайменше шість автомагістралей закрили через негоду, влада призупинила рух в цьому районі.
Нагадаємо, в ніч на понеділок, 22 жовтня, на Рим (Італія) обрушилася потужна буря з сильною зливою і градом. В результаті цього у місті довелося закрити 4 станції метро, а водії кидали свої авто прямо посеред дороги.
Фото: WECTnews.