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Повінь в Іспанії: затоплені будинки, перекриті автомагістралі, загинув рятувальник

У Малазі (південь Іспанії) сталася повінь. Під час негоди загинув пожежник.

Про це пише Associated Press.

Пожежник зник, коли його вантажівка перекинулася на затопленій дорозі в Південному регіоні Андалусії. Двоє інших пожежників, які працювали разом з ним, врятувалися, проте чоловіка змили потоки води. Його тіло знайшли через кілька годин в семи кілометрах від того місця, де він зник.

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Бурхливі потоки води затопили будинки, вулиці і мости в південній провінції Малазі.

Один залізничний міст пошкоджений.

Щонайменше шість автомагістралей закрили через негоду, влада призупинила рух в цьому районі.

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Повінь в Іспанії: затоплені будинки, перекриті автомагістралі, загинув рятувальник / 6 фотографий

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 22 жовтня, на Рим (Італія) обрушилася потужна буря з сильною зливою і градом. В результаті цього у місті довелося закрити 4 станції метро, а водії кидали свої авто прямо посеред дороги.

Фото: WECTnews.

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