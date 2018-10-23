ДТП, которое произошло в Киеве на бульваре Леси Украинки, сняли с воздуха.
Dronarium Украина опубликовала в Facebook снимки ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве, которые сняли с воздуха.
– Авария на Леси Украинки. Первые кадры с воздуха. Отказ тормозов крана и как следствие – несколько автомобилей собрались в икебану. Все живы и почти целы, что нельзя сказать об автомобилях, – говорится в сообщении.
Сделанные фотографии позволяют лучше оценить масштабы аварии.
Аварию на Леси Украинки в Киеве снял дрон / 6 фотографий
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Напомним, в Киеве на бульваре Леси Украинки произошло ДТП, из-за которого полностью заблокировано движение.
Фото: Dronarium Україна
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