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Аварию на Леси Украинки в Киеве снял дрон

ДТП, которое произошло в Киеве на бульваре Леси Украинки, сняли с воздуха.

ДТП

Dronarium Украина опубликовала в Facebook снимки ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве, которые сняли с воздуха.

– Авария на Леси Украинки. Первые кадры с воздуха. Отказ тормозов крана и как следствие – несколько автомобилей собрались в икебану. Все живы и почти целы, что нельзя сказать об автомобилях, – говорится в сообщении.

Сделанные фотографии позволяют лучше оценить масштабы аварии.

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Аварию на Леси Украинки в Киеве снял дрон / 6 фотографий

Читайте: В Киеве перевернулся военный грузовик

Напомним, в Киеве на бульваре Леси Украинки произошло ДТП, из-за которого полностью заблокировано движение.

Фото: Dronarium Україна

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