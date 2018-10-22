В Дарницком районе Киева военный грузовик попал в ДТП из-за неисправности тормозов и перевернулся на бок.
На улице Тепловозной в Киеве военный грузовик двигался в направлении улицы Григоренко и попал в ДТП, пишет Эспресо.
По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. Чтобы избежать столкновения с другими авто, водитель начал уходить с дороги в сторону.
На повороте грузовик перевернулся на бок и полностью перегородил проезд на Дарницкое шоссе.
В Киеве перевернулся военный грузовик / 6 фотографий
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Медики оказали водителю помощь на месте происшествия. От госпитализации он отказался.
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Фото: Эспресо
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