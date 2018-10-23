В Киеве на бульваре Леси Украинки произошло ДТП, из-за которого полностью заблокировано движение.
В Киеве на бульваре Леси Украинки произошло ДТП, в результате чего заблокировано движение в сторону БЦ Парус, сообщает KyivOperativ в Telegram.
– ДТП, которое произошло на Леси Украинки, полностью заблокировало движение в сторону БЦ Парус от станции метро Печерской. Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется, – говорится в сообщении.
Масштабное ДТП в центре Киева: заблокировано движение на Леси Украинки / 3 фотографии
По словам очевидцев, причиной аварии стало то, что у грузового авто отказали тормоза.
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Из-за ДТП на бульваре Леси Украинки образовалась пробка. В центре города наблюдается затруднение движения.
К слову, в Дарницком районе Киева военный грузовик попал в ДТП из-за неисправности тормозов и перевернулся на бок.
Фото: KyivOperativ
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