ДТП, яке сталося у Києві на бульварі Лесі Українки, зняли з повітря.
Dronarium Україна опублікувала у Facebook знімки ДТП на бульварі Лесі Українки у Києві, які зняли з повітря.
– Аварія на Лесі Українки. Перші кадри з повітря. Відмова гальм крана і як наслідок – кілька автомобілів зібралися в ікебану. Всі живі і майже цілі, що не можна сказати про автомобілі, – йдеться у повідомленні.
Зроблені фотографії дозволяють краще оцінити масштаби аварії.
Аварію на Лесі Українки у Києві зняв дрон / 6 фотографий
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Нагадаємо, у Києві на бульварі Лесі Українки сталася ДТП, через яку повністю заблоковано рух.
Фото: Dronarium Україна
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