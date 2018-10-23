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Аварію на Лесі Українки у Києві зняв дрон

ДТП, яке сталося у Києві на бульварі Лесі Українки, зняли з повітря.

ДТП

Dronarium Україна опублікувала у Facebook знімки ДТП на бульварі Лесі Українки у Києві, які зняли з повітря.

– Аварія на Лесі Українки. Перші кадри з повітря. Відмова гальм крана і як наслідок – кілька автомобілів зібралися в ікебану. Всі живі і майже цілі, що не можна сказати про автомобілі, – йдеться у повідомленні.

Зроблені фотографії дозволяють краще оцінити масштаби аварії.

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Аварію на Лесі Українки у Києві зняв дрон / 6 фотографий

Читайте: У Києві перекинулася військова вантажівка

Нагадаємо, у Києві на бульварі Лесі Українки сталася ДТП, через яку повністю заблоковано рух.

Фото: Dronarium Україна

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