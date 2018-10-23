PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Кран протаранил 21 авто: видео момента ДТП на Леси Украинки/

Кран протаранил 21 авто: видео момента ДТП на Леси Украинки

В сети появилось видео момента ДТП на проспекте Леси Украинки, где автокран снес 21 авто.

Автокран без тормозов смял и отбросил друг на друга 21 автомобиль.

Читайте: Масштабное ДТП в центре Киева: заблокировано движение на Леси Украинки

В результате ДТП пострадало 2 человека.

Ранее Факты ICTV писали, что ДТП, которое произошло в Киеве на бульваре Леси Украинки, сняли с воздуха.

Фото и видео: dtp.kiev.ua

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ДТП
Аварию на Леси Украинки в Киеве снял дрон
ДТП
Масштабное ДТП в центре Киева: заблокировано движение на Леси Украинки
В Киеве мужчину толкнули под автобус. Он погиб
Авто збило двох пішоходів
В Киеве Honda насмерть сбила двоих пешеходов
Чудом обошлось без жертв: под Киевом девушка на Mazda въехала в магазин
ДТП в Киеве: водитель не остановился на красный и въехал в Volkswagen
В Киеве лоб в лоб столкнулись авто – есть пострадавшие
Разбил стекло и фары: в Киеве водитель отомстил маршрутчику
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка