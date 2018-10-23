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Кран протаранив 21 авто: відео моменту ДТП на Лесі Українки

У мережі з’явилося відео моменту ДТП на проспекті Лесі Українки, де автокран зніс 21 авто.

Автокран без гальм зім’яв і відкинув один на одного 21 автомобіль.

Читайте: Масштабна ДТП у центрі Києва: заблоковано рух на Лесі Українки

Внаслідок ДТП постраждали 2 людини.

Раныше Факти ICTV писали, що ДТП, яке сталося у Києві на бульварі Лесі Українки, зняли з повітря.

Фото та відео: dtp.kiev.ua

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