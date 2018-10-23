У Павлограді (Дніпропетровська область) п’яні студенти побили безхатченків. Один з постраждалих помер.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

– Встановлено, що 14 жовтня поточного року 20-річний студент разом з 18-річним приятелем розпивали алкогольні напої. Відчуваючи нудьгу, молодики вирішили розважитися шляхом побиття осіб, які не мають певного місця проживання. Так, під виглядом працівників поліції зловмисники прийшли на територію раніше діючої медико-санітарної частини і вимагали від безхатченків повернути нібито незаконно отриманий ними мобільний телефон. Вигадана історія про крадіжку стала приводом для подальшого побиття заляканих громадян “правоохоронцями”, – йдеться у повідомленні.

Студенти завдали трьом чоловікам численні удари ногами по тілу. Від отриманих травм один з постраждалих помер у лікарні.

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Павлоградською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно двох громадян за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121 КК України (закінчений замах на вбивство, умисне вбивство з хуліганських мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, умисне тяжке тілесне ушкодження).

Наразі студентам повідомили про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

До речі, у місті Вишневе під Києвом жінка била 74-річну матір канцелярським ножем і ножицями, а потім задушила електричним кабелем.

Фото: dreamstime.