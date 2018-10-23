На трассе Киев-Обухов автомобиль Tesla влетел в Skoda. В результате ДТП девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Дорогое ДТП произошло 22 октября на трассе Киев – Обухов, сообщает dtp.kiev.ua.
По информации, Skoda стояла на повороте, когда в нее на большой скорости влетела Tesla.
Девушку с черепно-мозговой травмой госпитализировали.
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– Водитель Skoda, соблюдая все правила дорожного движения, пострадала больше всего. Очевидцы происшествия оказали первую помощь и привели ее в чувства.
Девушка плохо помнила события. Водитель Tesla сломал палец, – говорится в сообщении.
Под Киевом Tesla влетела в Skoda / 4 фотографии
К слову, в сети появилось видео ДТП на проспекте Леси Украинки, во время которого автокран снес 21 авто.
Фото: dtp.kiev.ua
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