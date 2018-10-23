На трасі Київ-Обухів автомобіль Tesla влетів у Skoda. У результаті ДТП дівчину госпіталізували з черепно-мозковою травмою.
Дорога ДТП сталася 22 жовтня на трасі Київ – Обухів, повідомляє dtp.kiev.ua.
За інформацією, Skoda стояла на повороті, коли в неї на великій швидкості влетіла Tesla.
Дівчину з черепно-мозковою травмою госпіталізували.
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– Водій Skoda, дотримуючись усіх правил дорожнього руху, постраждала найбільше. Очевидці події надали першу допомогу та привели її до тями.
Дівчина погано пам’ятала події. Водій Tesla зламав палець, – йдеться у повідомленні.
Під Києвом Tesla влетіла в Skoda / 4 фотографии
До слова, в мережі з’явилося відео ДТП на проспекті Лесі Українки, під час якої автокран зніс 21 авто.
Фото: dtp.kiev.ua
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