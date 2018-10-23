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Пожар в Одессе: очевидцы сообщают о взрывах

Вечером, 23 октября, в Одессе вспыхнул пожар возле стадиона Черноморец. На место инцидента отправились около 7 пожарных расчетов.

Об этом сначала сообщали пользователи соцсетей, однако информацию подтвердили чрезвычайники, пишет Думская.

Огня не видно, однако слышен запах дыма. Людей из здания эвакуировали.

Впоследствии стало известно, что пожар произошел в одном из помещений бизнес-центра. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы. Вероятно, очаг пожара – в офисе Цитрус Прокат, а взрываться могли аккумуляторы от различных устройств.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям впоследствии сообщили, что пожар локализован, а горело офисное помещение.

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Охрана бизнес-центра от комментариев отказалась.

Один из сотрудников центра сообщил, что возгорание действительно произошло в Цитрус Прокате. Причиной пожара стало то, что на складе взорвались гироскутеры.

PR-директор компании Цитрус Юлия Дробышева позже сказала, что пожар произошел в помещении, которое арендует компания.

– Было задымление. Жертв и пострадавших нет. О точных причинах говорить рано – дождемся результатов экспертизы, – добавила Дробышева.


Напомним, 15 октября на улице Жилянской в центре Киева горело промышленно-офисное здание.

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