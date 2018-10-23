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Пожежа в Одесі: очевидці повідомляють про вибухи

Увечері, 23 жовтня, в Одесі спалахнула пожежа біля стадіону Чорноморець. На місце інциденту вирушили близько 7 пожежних розрахунків.

Про це спочатку повідомляли користувачі соцмереж, проте інформацію підтвердили надзвичайники, пише Думська.

Вогню не видно, проте чути запах диму. Людей з будівлі евакуювали.

Згодом стало відомо, що пожежа сталася в одному з приміщень бізнес-центру. Очевидці розповіли, що чули вибухи. Ймовірно, вогнище пожежі – в офісі Цитрус Прокат, а вибухати могли акумулятори від різних пристроїв.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій згодом повідомили, що пожежу локалізовано, а горіло офісне приміщення.

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Охорона бізнес-центру від коментарів відмовилася.

Один із співробітників центру повідомив, що загоряння дійсно сталося в Цитрус Прокаті. Причиною пожежі стало те, що на складі вибухнули гіроскутери.

PR-директор компанії Цитрус Юлія Дробишева пізніше сказала, що пожежа сталася в приміщенні, яке орендує компанія.

– Було задимлення. Жертв і постраждалих немає. Про точні причини говорити рано – дочекаємося результатів експертизи, – додала Дробишева.


Нагадаємо, 15 жовтня на вулиці Жилянській у центрі Києва горіла промислово-офісна будівля.

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