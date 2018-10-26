На Ровенщине учитель наказал ученика восьмого класса по патриотическое Поздравление Слава Украине.

Ученик 8-го класса Иван Огородник воскликнул “Слава Украине”, а учитель вывел за ухо в угол, сообщают Чрезвычайные новости.

Так в городе Здолбунов Ровенской области учитель наказал ученика.

Мать школьника убеждена, что педагог унизил честь и достоинство ее сына, и теперь просит полицию привлечь его к ответственности.

Читайте: Не дошел на урок. Первоклассник получил тяжелые травмы на школьном дворе

Чем это грозит учителю и вернется ли теперь восьмиклассник к обучению, смотрите в сюжете:

Напомним, как в Запорожье ученица распылила в школе газовый баллончик.