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Слава Украине! На Ровенщине учитель наказал ученика за патриотизм

На Ровенщине учитель наказал ученика восьмого класса по патриотическое Поздравление Слава Украине.

Ученик 8-го класса Иван Огородник воскликнул “Слава Украине”, а учитель вывел за ухо в угол, сообщают Чрезвычайные новости.

Так в городе Здолбунов Ровенской области учитель наказал ученика.

Мать школьника убеждена, что педагог унизил честь и достоинство ее сына, и теперь просит полицию привлечь его к ответственности.

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Чем это грозит учителю и вернется ли теперь восьмиклассник к обучению, смотрите в сюжете:

Напомним, как в Запорожье ученица распылила в школе газовый баллончик.

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