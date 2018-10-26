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Слава Україні! На Рівненщині вчитель покарав учня за патріотизм

На Рівненщині вчитель покарав учня восьмого класу за патріотичне Вітання Слава Україні.

Учень 8-го класу Іван Огородник вигукнув “Слава Україні”, а вчитель його вивів за вухо у куток, повідомляють Надзвичайні новини.

Так у містечку Здолбунів на Рівненщині вчитель покарав учня.

Мати школяра переконана, що педагог принизив честь і гідність її сина, тож тепер просить поліцію притягти його до відповідальності.

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Чим це загрожує вчителю і чи повернеться тепер восьмикласник до навчання, дивітсья у сюжеті:

Нагадаємо, як у Запоріжжі учениця розпилила у школі газовий балончик.

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