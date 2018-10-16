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В Запорожье ученица распылила в школе газовый баллончик. 10 детей в больнице

В Запорожье школьница распылила в одной из школ Шевченковского района газовый баллончик, в результате чего было эвакуировано 353 человека и госпитализировано 10 детей.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личность правонарушительницы 2004 года рождения.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетней.

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Полицейские будут ходатайствовать об отчислении подростка из учебного заведения.

На месте работают врачи скорой помощи, которые проверяют состояние здоровья школьников.


К слову, 26 сентября в запорожской школе  №51 распылили газовый баллончик. 28 детей попали в больницу.

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