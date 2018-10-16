В Запорожье школьница распылила в одной из школ Шевченковского района газовый баллончик, в результате чего было эвакуировано 353 человека и госпитализировано 10 детей.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личность правонарушительницы 2004 года рождения.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетней.

Читайте: В общежитии под Киевом распылили газовый баллончик – есть пострадавшие

Полицейские будут ходатайствовать об отчислении подростка из учебного заведения.

На месте работают врачи скорой помощи, которые проверяют состояние здоровья школьников.

К слову, 26 сентября в запорожской школе №51 распылили газовый баллончик. 28 детей попали в больницу.