26 октября, около 23.00 на улице Липинского во Львове патрульные остановили Mercedes с пьяной женщиной за рулем. В салоне находились 5 человек, а в багажнике 3 детей.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области на странице в Facebook.

– Патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz за нарушение правил перевозки водителем пассажиров. За рулем была 37-летняя львовянка. В салоне находилось пятеро взрослых и свой поступок она объяснила тем, что дети просто не поместились. Инспекторы почувствовали запах алкоголя от водителя и признаки, свидетельствующие о возможном состоянии опьянения, – говорится в сообщении.

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Драгер показал 0,36 промилле.

Сотрудники полиции составили на водителя постановление о нарушении правил дорожного движения и протокол за управление в нетрезвом состоянии, а также изъяли водительское удостоверение до решения суда.

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