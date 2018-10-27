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Не помістилися в салон: п’яна жінка везла 3 дітей у багажнику

26 жовтня, близько 23.00 на вулиці Липинського у Львові патрульні зупинили Mercedes з п’яною жінкою за кермом. У салоні знаходилися 5 осіб, а в багажнику 3 дітей.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівської області на сторінці у Facebook.

– Патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz за порушення правил перевезення пасажирів водієм. За кермом була 37-річна львів’янка. У салоні знаходилося п’ятеро дорослих і свій вчинок вона пояснила тим, що діти просто не помістилися. Інспектори відчули запах алкоголю від водія та ознаки, що свідчать про можливий стан сп’яніння, – йдеться у повідомленні.

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Драгер показав 0,36 проміле.

Співробітники поліції склали на водія постанову про порушення правил дорожнього руху протокол за керування в нетверезому стані, а також вилучили водійське посвідчення до рішення суду.

Раніше Факти ICTV писали, що на Харківській площі в Дарницькому районі Києва іноземець на Volkswagen протаранив Fiat. Від отриманих травм 1 людина загинула на місці події, ще одна госпіталізована.

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