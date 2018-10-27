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Відмовили гальма: у Кривому Розі під час перегонів авто в’їхало у глядачів

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) на автодромі Кривбас-екстрім автомобіль наїхав на людей. Постраждали чотири людини – дві жінки і дві дитини.

Про це пише міський портал krivbass.city.

За інформацією видання, під час проведення заключного етапу перегонів на виживання один з автомобілів, який виконував трюки, наїхав на глядачів.

– Машина збила кілька людей і врізалася у припарковане авто, – наголошується у повідомленні.

Посилаючись на дані поліції, повідомляється, що постраждали дві жінки і дві дитини. Всіх постраждалих госпіталізували до лікарень міста. Правоохоронці встановлюють причини і обставини події.

– Попередньо – у одного з авто каскадерів, які виступали між заїздами перегонів, відмовили гальма, – написав депутат Андрій Гальченко на своїй сторінці у Facebook.

За словами організатора перегонів на виживання Федора Губаренка, водій був тверезий. Також він розповів, що не знає, чи була машина справна під час тестового кола. У нього немає таких даних, і тільки слідство може це визначити. Водій Анатолій Бойко, який в’їхав у натовп глядачів, розписався у книзі безпеки.

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До речі, у Києві євробляхер протаранив чотири авто, постраждала дитина.

ФОТО: Перший городской

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