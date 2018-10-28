На Львовщине следствие лобового столкновения двух авто пострадала 12 летняя девочка.
– Вблизи села Ожидов произошло лобовое столкновение автомобилей Opel и Peugeot. В результате ДТП водитель Peugeot, 50-летний житель Закарпатья, и двое его пассажирок, одна из которых – 12-летняя школьница, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Также госпитализировали водителя Opel 32-летнего жителя Ивано-Франковской области, и его пассажира – 34-летнего жителя Киева, – рассказали в ГУ НП во Львовской области.
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Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Лобовое столкновение на Львовщине: пострадал ребенок / 6 фотографий
К слову, в Киеве евробляхер протаранил четыре авто: пострадал ребенок.
Фото: Варта1.
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