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Лобовое столкновение на Львовщине: пострадал ребенок

На Львовщине следствие лобового столкновения двух авто пострадала 12 летняя девочка.

– Вблизи села Ожидов произошло лобовое столкновение автомобилей Opel и Peugeot. В результате ДТП водитель Peugeot, 50-летний житель Закарпатья, и двое его пассажирок, одна из которых – 12-летняя школьница, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Также госпитализировали водителя Opel 32-летнего жителя Ивано-Франковской области, и его пассажира – 34-летнего жителя Киева, – рассказали в ГУ НП во Львовской области.

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Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Лобовое столкновение на Львовщине: пострадал ребенок / 6 фотографий

К слову, в Киеве евробляхер протаранил четыре авто: пострадал ребенок.

Фото: Варта1.

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