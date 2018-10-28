На Львівщині наслідок лобового зіткнення двох авто постраждала 12 річна дівчина.

– Поблизу села Ожидів відбулося лобове зіткнення автомобілів Opel та Peugeot. Внаслідок ДТП водій Peugeot, 50-річний житель Закарпаття, та двоє його пасажирок, одна з яких – 12-річна школярка, отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню. Також госпіталізували водія Opel 32-річного жителя Івано-Франківської області, та його пасажира – 34-річного мешканця Києва, – розповіли у ГУ НП у Львівській області.

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Зараз встановлюються обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.











Лобове зіткнення на Львівщині: постраждала дитина / 6 фотографий

До речі, у Києві євробляхер протаранив чотири авто, постраждала дитина.

Фото: Варта1.