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В Киеве женщина утопила в озере собственных детей

В Киеве женщина в неадекватном состоянии утопила двух своих детей. Тела погибших обнаружили в озере в Дарницком районе столицы.

– Вечером 26 октября в Дарницкое управления полиции обратился мужчина с сообщением о том, что его бывшая жена забрала их общих детей (девочка, 2012 г.р., и мальчик 2013 г.р.. – Ред.) и пропала. Вскоре женщину нашли неподалеку от Чернигова в неадекватном состоянии. Детей у нее не было, – рассказали в столичной полиции.

По словам начальника полиции Андрея Крищенко женщину вчера поздно вечером доставили в Дарницкое управления полиции и вызвали специализированную бригаду врачей.

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– Там она рассказала, что дети пошли купаться на озеро. Правоохранители сразу выехали на озеро, однако поиски не дали результата, поэтому их продолжили сегодня: полицейские вместе с водолазами обнаружили детей утопленными, – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Женщину задержали. Решается вопрос о переквалификации уголовного производства с ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Задержанной грозит наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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В Киеве женщина утопила в озере собственных детей / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что во Львове патрульные остановили Mercedes с пьяной женщиной за рулем. В салоне находились 5 человек, а в багажнике 3 детей.

Фото: unsplashКиев Оперативний 

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