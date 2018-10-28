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У Києві жінка втопила в озері власних дітей

У Києві жінка у неадекватно стані втопила двох своїх дітей. Тіла загиблих виявили в озері в Дарницькому районі столиці.

– Ввечері 26 жовтня у Дарницьке управління поліції звернувся чоловік із повідомленням про те, що його колишня дружина забрала їхніх спільних дітей (дівчинка, 2012 р.н., і хлопчик, 2013 р.н.– Ред.) і пропала. Незабаром жінку знайшли неподалік від Чернігова в неадекватному стані. Дітей біля неї не було, – розповіли у столичної поліції.

За словами начальника поліції Андрія Крищенко жінку вчора пізно ввечері доставили в Дарницьке управління поліції і викликали спеціалізовану бригаду лікарів.

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Там вона розповіла, що діти пішли купатися на озеро. Правоохоронці відразу виїхали на озеро, однак пошуки не дали результату, тож їх продовжили сьогодні: поліцейські разом із водолазами виявили діток утопленими, – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Жінку затримали. Вирішується питання щодо перекваліфікації кримінального провадження із ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Затриманій загрожує покарання до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

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У Києві жінка втопила в озері власних дітей / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Львові патрульні зупинили Mercedes з п’яною жінкою за кермом. У салоні знаходилися 5 осіб, а в багажнику 3 дітей.

Фото: unsplash, Київ Оперативний 

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