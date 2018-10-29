У Кривому Розі у дворі чоловіка виявлено п’ять закопаних трупів.

Оновлено о 12.53: За словами поліції, всі вбивства скоїли з травня до початку жовтня цього року. Тіла жертв закопували на території домоволодіння у Саксаганському районі, де зловмисники мешкали.

Затримано два чоловіка, один – громадянин РФ.

Про це повідомляє Перший криворізький.

Так, трупи знайшли у дворі на вулиці Пожарського. Один було знайдено кілька тижнів тому, ще чотири – сьогодні.

Поліція вже затримала підозрюваного – чоловіка середніх років. За попередніми даними, вбиті були його товаришами по чарці, з якими у нього виник конфлікт.

Повідомляється, що у затриманого є співучасник. На даний момент його місцезнаходження невідоме.

Сусіди чоловіка повідомляють про те, що жодних підозрілих звуків не чули і нічого не бачили. На місці події продовжують працювати співробітники поліції.

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