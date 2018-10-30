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Авиакатастрофа в Индонезии: у Lion Air и раньше были проблемы с посадкой

С самолетами бюджетной авиакомпании Lion Air, чей Boeing 737 MAX 8 разбился в Индонезии, было много неприятных инцидентов.

В частности, в феврале 2016 года, когда пилоты не смогли удачно посадить лайнер в аэропорту города Сурубая, спецкомиссия индонезийского Минтранса потребовала улучшить подготовку пилотов, пишет УНИАН со ссылкой на The Strait Times.

В особенности это требование касалось посадки самолетов, пишет The Strait Times.

По данным издания, первый инцидент с воздушным судном Lion Air произошел в январе 2002 года. тогда Boeing 737-200 совершил жесткую посадку в провинции Риау.

В 2013-м Boeing 737-200 во время посадки столкнулся с коровой и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, и в том же году ее самолет разбился над морем.

Читайте: В Индонезии упал самолет: главное о катастрофе Boeing 737

Напомним, 29 октября в Индонезии разбился пассажирский Boeing 737 авиакомпании Lion Air, на борту которого находились 188 человек. Все погибли. Граждан Украины нет в списке пассажиров самолета и членов экипажа.

Фото: Thidarat Chetsuttayangkul/Dreamstime

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