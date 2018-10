В Индонезии разбился самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг.

Самолет выполнял рейс JT-610. Борт вылетел из Джакарты в 6.20 утра по местному времени и должен был приземлиться в городе Панкалпинанг в 7.20.

Связь с лайнером была потеряна через 13 минут после того, как он покинул аэропорт.

We’re following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.

