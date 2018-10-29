В Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, на борту которого находились 188 человек. Главные новости о катастрофе собрали Факты ICTV.

В Индонезии разбился самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг.

Самолет выполнял рейс JT-610. Борт вылетел из Джакарты в 6.20 утра по местному времени и должен был приземлиться в городе Панкалпинанг в 7.20.

Связь с лайнером была потеряна через 13 минут после того, как он покинул аэропорт.

We’re following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta. ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu — Flightradar24 (@flightradar24) 29 октября 2018 г.

Прежде чем Boeing исчез с радаров, пилоты просили у диспетчера разрешения вернуться в аэропорт вылета.

Очевидцы с буксира в порту Джакарты наблюдали, как самолет упал в море.

Первые обломки лайнера обнаружили в 11 километрах от побережья Явы.

На месте крушения Boeing в Яванском море найден взорвавшийся топливный бак. Сам корпус самолета может находиться на глубине 30–35 метров.

На месте работают катер, вертолет и поисково-спасательный отряд из 130 человек. Спасатели ищут затонувший самолет.

Saat ini tim SAR Basarnas melakukan penyelaman dikoordinat 05 derajat 90′ 361″ S – 107 derajat 06′ 618″ E untuk mencari pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang Jawa Barat. pic.twitter.com/XK0UiSKyfH — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Пассажиры лайнера

На борту самолета летели 181 пассажир, в том числе двое детей и один младенец, а также двое пилотов и шестеро членов экипажа.

Среди пассажиров было около 20 чиновников из Минфина Индонезии.

По официальной информации, выживших в авиакатастрофе нет.

На месте поисково-спасательной операции обнаружено тело одного погибшего.

Представитель Нацсовета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо также опубликовал видео, где видны плавающие обломки самолета и нефтяное пятно.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

На месте крушения нашли спасательные жилеты, сиденья самолета, наушники и мобильные телефоны пассажиров.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Граждан Украины нет в списке пассажиров самолета и членов экипажа, сообщили в МИД.

Что известно о самолете

Boeing 737 с регистрационным номером PK-LQP авиакомпания Lion Air использовала с 13 августа. Лайнер успел налетать около 800 часов.

Известно, что во время предыдущего рейса из Бали в Джакарту у самолета возникла техническая проблема, которая была устранена.

Компания Boeing уже знает о трагедии и внимательно следит за развитием ситуации.

В то же время глава Lion Air Эдвард Сираит отказался комментировать крушение и заявил, что перевозчик собирает информацию о рейсе.

Lion Air – крупнейший лоукостер в Индонезии. Он выполняет внутренние рейсы, а также летает по нескольким маршрутам в Австралию, Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток.