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В Индонезии упал самолет: главное о катастрофе Boeing 737

В Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, на борту которого находились 188 человек. Главные новости о катастрофе собрали Факты ICTV.

В Индонезии разбился самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг.

Самолет выполнял рейс JT-610. Борт вылетел из Джакарты в 6.20 утра по местному времени и должен был приземлиться в городе Панкалпинанг в 7.20.

Связь с лайнером была потеряна через 13 минут после того, как он покинул аэропорт.

Прежде чем Boeing  исчез с радаров, пилоты просили у диспетчера разрешения вернуться в аэропорт вылета.

Очевидцы с буксира в порту Джакарты наблюдали, как самолет упал в море.

Первые обломки лайнера обнаружили в 11 километрах от побережья Явы.

На месте крушения Boeing в Яванском море найден взорвавшийся топливный бак. Сам корпус самолета может находиться на глубине 30–35 метров.

На месте работают катер, вертолет и поисково-спасательный отряд из 130 человек. Спасатели ищут затонувший самолет.

Пассажиры лайнера

На борту самолета летели 181 пассажир, в том числе двое детей и один младенец, а также двое пилотов и шестеро членов экипажа.

Среди пассажиров было около 20 чиновников из Минфина Индонезии.

По официальной информации, выживших в авиакатастрофе нет.

На месте поисково-спасательной операции обнаружено тело одного погибшего.

Представитель Нацсовета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо также опубликовал видео, где видны плавающие обломки самолета и нефтяное пятно.

На месте крушения нашли спасательные жилеты, сиденья самолета, наушники и мобильные телефоны пассажиров.

Граждан Украины нет в списке пассажиров самолета и членов экипажа, сообщили в МИД.

Что известно о самолете

Boeing 737 с регистрационным номером PK-LQP авиакомпания Lion Air использовала с 13 августа. Лайнер успел налетать около 800 часов.

Известно, что во время предыдущего рейса из Бали в Джакарту у самолета возникла техническая проблема, которая была устранена.

Компания Boeing уже знает о трагедии и внимательно следит за развитием ситуации.

В то же время глава Lion Air Эдвард Сираит отказался комментировать крушение и заявил, что перевозчик собирает информацию о рейсе.

Lion Air – крупнейший лоукостер в Индонезии. Он выполняет внутренние рейсы, а также летает по нескольким маршрутам в Австралию, Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток.

До 2016 года авиаперевозчику запретили полеты в европейском воздушном пространстве из-за проблем с безопасностью и непрофессионализмом пилотов.

Фото: /Twitter

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