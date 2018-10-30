З літаками бюджетної авіакомпанії Lion Air, чий Boeing 737 MAX 8 розбився в Індонезії, було багато неприємних інцидентів.

Зокрема, в лютому 2016 року, коли пілоти не змогли вдало посадити лайнер в аеропорту міста Сурубая, спецкомісія індонезійського Мінтрансу вимагала поліпшити підготовку пілотів, пише УНІАН з посиланням на The Strait Times.

Особливо ця вимога стосувалася посадки літаків, пише The Strait Times.

За даними видання, перший інцидент з повітряним судном Lion Air стався в січні 2002 року. Тоді Boeing 737-200 здійснив жорстку посадку в провінції Ріау.

У 2013-му Boeing 737-200 під час посадки зіткнувся з коровою і викотився за межі злітно-посадкової смуги, і в тому ж році її літак розбився над морем.

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Нагадаємо, 29 жовтня в Індонезії розбився пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, на борту якого знаходилися 188 осіб. Всі загинули. Громадян України немає у списку пасажирів літака та членів екіпажу.

Фото: Thidarat Chetsuttayangkul/Dreamstime