В Талалаївці Чернігівської області правоохоронці виявили тіло повішеної матері та двох її мертвих дітей.

– Зранку 30 жовтня до поліції надійшла інформація, що в селищі Талалаївка Чернігівської області за місцем мешкання виявлено без ознак життя тіла дітей 2 та 6 років. Їх мати покінчила життя самогубством через повішення, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Чернігівській області.

За даними правоохоронців, ознак присутності сторонніх осіб у приміщенні та видимих тілесних ушкоджень на тілі дітей не виявлено.

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Остаточна причина смерті матері та дітей буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, у Києві жінка у неадекватному стані втопила двох своїх дітей. Тіла загиблих виявили в озері в Дарницькому районі столиці.

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