В Киеве задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. Его подозревают в государственной измене.

Валерия Чернобука подозревают в том, что в 2014 году он оказывал помощь судам в переходе на законодательство РФ, сообщает Слідство.Info со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Информацию о задержании экс-судьи подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Марина Антошина.

Сейчас стало известно, что Чернобука повезли в Голосеевский районный суд.

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Чернобук с 2005 года работал в судах Киева, Днепра и Крыма, а в 2011 году он занял пост главы Аппеляционного суда АР Крым. 24 марта 2014 года, после анекции полурстрова, он выступил с заявлением, чтобы судьи учили законы РФ и получали российские паспорта.

Даже после этого, Валерий Чернобук вернулся на материковую Украину и продолжил судебную практику в Апелляционном суде Днепропетровской области.

В 2016 году его уволила Высшая квалификационная комиссия судей в связи с нарушением присяги. Причиной такого решения послужило видео, на котором Чернобук заявляет, что судьи решившие остаться работать в Крыму после аннексии, не нарушают присягу. 19 июля 2018 Чернобука объявили в розыск.

Ранее Факты ICTV писали, что ФСБ дала бизнесмену Тимофею Нагорному задание по созданию политической партии для дестабилизации ситуации в Украине.

Фото: Скришот с видео

Видео: Dmytro Hryb