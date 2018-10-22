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Чтобы дестабилизировать Украину – ФСБ пыталась завербовать бизнесмена Нагорного

В СБУ заявили, что ФСБ дала бизнесмену Тимофею Нагорному задание по созданию политической партии для дестабилизации ситуации в Украине.

ФСБ

В Службе безопасности Украины заявили, что бизнесмены Тимофей Нагорный, по поручению ФСБ РФ должен был создать политическую партию, которая бы продвигала внешнеполитические интересы России и дестабилизировала ситуацию в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

– Во время досудебного расследования, которое проводится следственным отделом Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры города Киева, получена информация о вербовке ФСБ РФ указанного украинского общественного деятеля, – рассказал начальник ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Олег Валендюк.

По его словам, созданная партия должна была принять участие в выборах, лоббировать и отстаивать интересы России, препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО.

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К слову, Главное управление разведки получило информацию о том, что в Украине действует агентурный аппарат сети спецслужб России.

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