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У Києві затримали екс-голову Апеляційного суду Криму

У Києві затримали колишнього главу Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука. Його підозрюють у державній зраді.

Валерія Чорнобука підозрюють у тому, що у 2014 році він надавав допомогу судам у переході на законодавство РФ, повідомляє Слідство.Info з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Інформацію про затримання екс-судді підтвердила прес-секретар прокуратури Криму Марина Антошина.

Зараз стало відомо, що Чорнобука повезли до Голосіївського районного суду.

Читайте: Підозрюється у державній зраді: суд узяв під варту Тимофія Нагорного

Чорнобук з 2005 року працював у судах Києва, Дніпра і Криму, а в 2011 році він зайняв пост глави Апеляційного суду АР Крим. 24 березня 2014 року, після анекціі півострова, він виступив із заявою, щоб судді вчили закони РФ і отримували російські паспорти.

Навіть після цього, Валерій Чорнобук повернувся на материкову Україну і продовжив судову практику в Апеляційному суді Дніпропетровської області.

У 2016 році його звільнила Вища кваліфікаційна комісія суддів у зв’язку з порушенням присяги. Причиною такого рішення стало відео, на якому Чорнобук заявляє, що судді, які вирішили залишитися працювати в Криму після анексії, не порушують присягу. 19 липня 2018 року Чорнобука оголосили у розшук.

Раніше Факти ICTV писали, що ФСБ дала бізнесмену Тимофію Нагорному завдання по створенню політичної партії для дестабілізації ситуації в Україні.

Фото: Скрішот з відео

Відео: Dmytro Hryb

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